"Sfertul" Halep - Garcia, reprogramat pentru sambata. Simona ar putea juca doua meciuri in aceeasi zi

Ploaia si-a facut aparitia vineri si in sesiunea de zi. Din acest motiv, sfertul de finala dintre Sloane Stephens si Lucie Safarova, castigat de americanca, scor 6-2, 1-6, 7-5, a fost mutat pe Grandstand. In singurul meci disputat pe central si care s-a incheiat pana acum, Caroline Wozniacki a invins-o pe Karolina Pliskova cu 7-5, 6-7(3), 6-4. Daneza si americanca se vor intalni sambata in prima semifinala a turneului.Sfertul de finala dintre Elina Svitolina si Garbine Muguruza a fost intrerupt din cauza ploii, dupa ce jucatoarea din Spania a castigat primul set cu 6-4.Sfertul de finala dintre Simona Halep si Caroline Garcia a fost mutat de pe Centre Court pe Grandstand si ar fi trebuit sa inceapa la 4:45, in cazul in care ploaia s-ar fi oprit, iar suprafata de joc ar fi fost uscata pana la acea ora.Astfel, meciurile au fost anulate, urmand ca acestea sa se desfasoare sambata, de la ora 19:00.