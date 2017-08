Simona Halep - Caroline Garcia, in noaptea de vineri spre sambata, in sferturile Rogers Cup. Halep a trecut in optimi de Barbora Strycova

Aceasta partida este ultima pe arena centrala de la Aviva Centre din Toronto. Ziua va fi deschisa la 19.30, de meciul Karolina Pliskova, locul 1 WTA - Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, apoi se vor juca intalnirile Sloane Stephens, locul 934 WTA - Lucie Safarova, locul 41 WTA, si Elina Svitolina, locul 5 WTA - Garbine Muguruza, locul 4 WTA.Simona Halep a invins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-0, pe jucatoarea ceha Barbora Strycova, locul 26 WTA, calificandu-se in sferturile de finala ale Rogers Cup.Halep a mai jucat cu Garcia un meci, in 2016, la Sydney, in optimi, pe care l-a castigat cu 6-4, 2-6, 6-1.