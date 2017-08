Rogers Cup: Simona Halep, calificare in optimi dupa o victorie clara cu Rybarikova/ Urmeaza partida cu Barbora Strycova

Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o, joi, cu scorul de 6-3, 6-4, pe jucatoarea Magdalena Rybarikova din Slovacia, locul 33 WTA, calificandu-se in optimile de finala ale Rogers Cup, potrivit news.ro.

Simona o va intalni in optimi, joi, dupa ora 21.30, pe sportiva ceha Barbora Strycova, locul 26 WTA.

In fata unui public numeros prezent pe arena centrala de la Aviva Centre din Toronto, in care s-au aflat multi romani, jucatoarea din Constanta a trebuit sa munceasca din greu pentru a "rapune" o adversara tenace, desi scorul ar putea sugera o victorie mai facila.

Halep a abordat meciul cu Rybarikova cu mai multa agresivitate decat de obicei. A condus ostilitatile cu responsabilitate, a facut multe puncte direct castigatoare, dar a si gresit in acelasi timp. Romanca a cautat reverul jucatoarei slovace, a trimis mingea tare pe margini si a facut pasul catre interiorul terenului ori de cate ori a avut ocazia, incercand sa fie tot timpul in atac.

Rybarikova a raspuns cu o defensiva pe masura, cu mult efort, cu o buna acoperire a terenului. Jucatoarea de 28 de ani a dat inaltime mingilor, a sacait-o pe rivala cu reverul slice si a incercat sa returneze tot.

A rezultat un meci echilibrat, cu ghemuri si schimburi lungi de mingi, cu risipa de energie de ambele parti. La inceput, cele doua sportive si-au fructificat serviciul pana la 4-3, cand Halep a reusit un break, suficient pentru a-si adjudeca setul I cu 6-3, dupa 43 de minute.

In setul secund, Rybarikova a jucat mai avantat, a avansat mai des la fileu, mentinandu-si aceeasi disponiblitate la efort, in timp ce Halep a continuat sa aplice planul agresiv si sa "bombardeze" terenul advers.

Tot Simona Halep a obtinut prima break-ul, la 1-1, insa Rybarikova a castigat imediat pe serviciul romancei, pentru prima data in acest meci. Detinatoarea trofeului a raspuns cu un rebreak si apoi a facut 4-2. Sportiva din Slovacia nu a cedat si a egalat dupa un ghem lung, castigat la a cincea minge de break. Halep si-a pastrat cumpatul, a reusit rebreak-ul, a salvat o minge de 5-5 in ghemul urmator si a inchis meciul, cu 6-4, dupa o ora si 38 de minute de la start.

Semifinalista la Wimbledon in acest an, Rybarikova a intrat pe tabloul principal in Canada din postura de lucky loser. Ea a inlocuit-o pe americanca Madison Keys, locul 17 WTA, care s-a retras din cauza unei accidentari.

In faza urmatoare, Halep va evolua cu jucatoarea ceha Barbora Strycova, locul 26 WTA. Halep si Strycova s-au intalnit de patru ori pana in prezent, sportiva romana castigand ultimele trei partide. Anul acesta, ele au jucat o data, in optimi la Stuttgart, pe zgura, cand Halep a castigat cu 6-2, 6-3.

Calificarea in optimi este recompensata la Toronto cu un premiu de 28.000 de dolari si cu 105 puncte WTA.

Halep este detinatoarea trofeului la Rogers Cup, competitie de categorie Premier 5, dupa ce a castigat anul trecut finala de la Montreal, chiar in fata lui Keys, scor 7-6 (2), 6-3. In 2015, la Toronto (cele doua orase alterneaza la organizarea Rogers Cup), romanca a fost finalista.