Sara Errani se apara dupa ce a fost suspendata pentru dopaj: "Letrozolul nu este o substanta cu efect dopant, dar ITF a considerat ca am gresit''

''S-au imprastiat foarte multe neadevaruri despre mine. Am citit lucruri care pot merge de la amuzant pana la absurd. Letrozolul nu este o substanta cu efect dopant, dar Federatia Internationala de Tenis a considerat ca am gresit'', a spus Errani, potrivit ANSA.Sara Errani (30 ani), numarul 98 mondial, depistata pozitiv la inceputul anului, a fost suspendata pe o perioada de doua luni.WTA a confirmat controlul pozitiv al italiencei Sara Errani, la un test antidoping in afara competitiei, efectuat pe 16 februarie, iar jucatoarea este suspendata incepand din 3 august.La acest control, s-a depistat in probele prelevate letrozol (inhibator de aromataza nesteroid). Prevenita pe 18 aprilie, Errani a cerut sa poata da explicatii in fata unei comisii indepedente, asa cum avea dreptul. Audierea a avut loc pe 19 iunie, insa decizia oficiala a fost data abia pe 3 august. Nefiind suspendata cu titlu provizoriu in aceasta perioada, Sara Errani a putut juca pana la inceputul lunii august.In acelasi timp, toate rezultatele obtinute intre 16 februarie si 7 iunie (data unui al doilea test care s-a dovedit negativ) sunt sterse din palmaresul sau. Ea va putea din nou sa se angajeze intr-un turneu incepand din 2 octombrie.La audierea in fata comisiei, pe 19 iunie, jucatoarea italiana a avut o explicatie pentru acest control pozitiv, spunand ca substanta a aparut in organismul sau in mod accidental.Ea a mentionat ca mama sa, care urmeaza un tratament impotriva cancerului pe baza de Femara, un medicament care contine letrozol, pastreaza medicamentul in bucatarie, iar atunci cand aceasta a pregatit tortellini, pe 14 sau 15 februarie, ar fi scapat accidental Femara in compozitia pentru paste, lucru care i se mai intamplase deja in trecut.''Nu am luat niciodata produse interzise in cariera mea si in viata mea'', a precizat Sara Errani intr-un comunicat.''Totusi, aceasta substanta (letrozol) este prezenta in Femara, un medicament pe care mama mea il ia zilnic din 2012 ca tratament terapeutic dupa o operatie de cancer la san. In consecinta, el era prezent in casa in care locuiesc'', a adaugat Errani.Comisia a tinut cont de aceste explicatii si de faptul ca doamna Errani i-a ascuns fiicei sale ca este in continuare bolnava si ca a continuat sa ia aceasta medicamentatie.