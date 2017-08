Sarbul Novak Djokovic, acuzat de dopaj

"Eu spun doar ce se aude in culise. Oamenii nu cred ca bratul sau este intr-o stare atat de proasta. Este, desigur, o problema cronica, ce il face sa sufere, dar in acelasi timp sunt cei care spun ca ar putea fi vorba de dopaj. Nu este nimic confirmat, insa au dorit sa-l protejeze, asa cum au mai procedat de cateva ori in trecut, in special cu Andre Agassi si Martina Navratilova", a declarat Pelletier pentru un post de radio din Montreal.Conform presei sarbe, Novak Djokovic si-a consultat deja avocatii si intentioneaza sa o actioneze in justitie pe Helene Pelletier.Cu o situatie asemanatoare s-a confruntat in 2016 si tenismanul spaniol Rafael Nadal, acuzat de dopaj de catre fostul ministru francez al sportului, Roselyne Bachelot, pe care a actionat-o in justitie, verdictul fiind asteptat in luna octombrie.De-a lungul timpului, Novak Djokovic a castigat 68 de trofee, dintre care 12 de Grand Slam. In acest an, sarbul s-a impus la Doha si la Eastbourne.2016: Australian Open, Roland Garros2015: Australian Open, Wimbledon, US Open2014: Wimbledon2013: Australian Open2012: Australian Open2011: Australian Open, Wimbledon, US Open2008: Australian Open.