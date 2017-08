Rogers Cup: Partida dintre Simona Halep si Magdalena Rybarikova se va disputa in noaptea de miercuri spre joi

Partida se va desfasura pe terenul central, fiind prima din sesiunea de seara.Rybarikova a invins-o, marti, pe croata Mirjana Lucic-Baroni, locul 31 WTA, scor 7-5, 6-0, dupa 65 de minute, in timp ce Halep a avut bye in primul tur. In meciul cu Lucic-Baroni, jucatoarea din Slovacia a fost condusa cu 5-1 in primul set.In calificarile turneului de la Toronto, Rybarikova a trecut de Kurumi Nara (Japonia, locul 105 WTA), scor 6-2, 5-6, 7-6 (6) si a fost invinsa de Varvara Lepchenko (SUA, 68 WTA), scor 7-5, 6-0. Rybarikova a beneficiat insa de retragerea americancei Madison Keys, care a decis sa nu mai participe la Toronto, dupa ce a castigat turneul de la Washington.Halep si Rybarikova s-au intalnit de trei ori pana in prezent, scorul fiind 2-1 pentru jucatoarea din Slovacia.2011, Hobart (sferturi): 5-7, 7-6 (3), 6-3 pentru Rybarikova2013, Moscova (optimi): 6-2 pentru Halep (Rybarikova a abandonat)2014, New Haven (optimi): 6-2, 4-6, 6-3 pentru RybarikovaIn acest an, Magdalena Rybarikova (28 de ani) a ajuns pana in semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon, reusind sa o invinga in turul doi pe Karolina Pliskova, a treia favorita a competitiei, scor 3-6, 7-5, 6-2. Jucatoarea din Slovacia a mai ajuns in acest an in penultimul act al turneului de la Nottingham, unde a fost invinsa de Johanna Konta, scor 6-2, 7-5."Este favorita la castigarea acestui turneu si una dintre cele mai bune jucatoare din lume. Va fi foarte greu pentru mine. Are un stil total diferit fata de cel al lui Lucic-Baroni. Pornescu cu sansa a doua, dar sper sa fie un meci care sa multumeasca fanii. Nu am mai jucat cu ea de mult timp. Am jucat bine atunci la New Haven","A fost un meci foarte greu pentru mine si Mirjana a jucat foarte bine. Nu am jucat cel mai bun meci al meu, de aceea ma bucur ca am castigat, mai ales ca am facut-o in doua seturi. Imi place foarte mult aici.Wimbledon a fost cel mai bun turneu al carierei mele. Semifinalele de Grand Slam au reprezentat un vis de-al meu. Nu am crezut ca voi ajunge atat de repede acolo, tinand cont de accidentarea mea. Wimbledon este unul dintre turneele mere preferate si am fost foarte fericita",Daca va trece de Rybarikova, Simona se va duela cu Barbora Strycova (Cehia, locul 26 WTA), care a invins-o pe australianca Daria Gavrilova (25 WTA), scor 4-6, 7-6(5), 6-3.Simona Halep este detinatoarea trofeului la Rogers Cup, competitie de categorie Premier 5, dupa ce a castigat anul trecut finala de la Montreal, in fata americancei Madison Keys, scor 7-6 (2), 6-3. In 2015, la Toronto (cele doua orase alterneaza la organizarea Rogers Cup), romanca a fost finalista.Tot miercuri noapte, in al patrulea meci de pe terenul 4, perechea Monica Niculescu/Barbora Krejcikova (Romania/Cehia) va intalni in optimi echipa ceha Lucie Safarova/Barbora Strycova, cap de serie numarul 3.