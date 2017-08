Rogers Cup: Tecau si Rojer s-au calificat in optimile probei de dublu

Partida a durat o ora si 23 de minute.In turul doi, Tecau si Rojer vor intalni perechea Henri Kontinen/John Peers (Finlanda/Australia), cap de serie numarul 1.Scorul intalnirilor directe intre cele doua perechi este egal, dupa ce Kontinen si Peers s-au impus anul trecut, in optimile turneului de la Monte Carlo, scor 6-2, 6-3, iar Tecau si Rojer au castigat confuntarea din acest an, in semifinalele turneului de la Dubai, scor 7-6 (8), 6-3.Pentru accederea in optimi, Tecau si Rojer vor primi 18.050 de dolari si cate 90 de puncte in clasamentul de dublu.La editia de anul trecut a turneului de la Montreal, Tecau a ajuns pana in semifinale, avandu-l partener pe Florin Mergea.