​Rogers Cup: Sorana Cirstea, invinsa de Caroline Garcia in primul tur (Rezultatele zilei)

Garcia s-a impus dupa doua ore si 20 de minute de joc.Cirstea a pierdut categoric primul set, scor 2-6, si a fost condusa cu 5-2 in a doua mansa, dar a revenit spectaculos si a impins jocul in tie break, unde s-a impus cu 7-4.Setul decisiv a fost unul echilibrat. Sorana si-a pierdut prima serviciul la 4-4, iar apoi Garcia a incheiat setul si meciul cu 6-4.Pentru prezenta in primul tur la Toronto, Cirstea va primi 30 de puncte si un premiu de 7.745 de dolari.Simona Halep, detinatoarea titlului la Rogers Cup si a doua favorita, este singura jucatoare din Romania ramasa pe tabloul feminin de simplu si o va intalni in turul doi pe Magdalena Rybarikova (Slovacia, locul 33 WTA), care a trecut marti cu 7-5, 6-0 de croata Mirjana Lucic-Baroni (31 WTA).6-Caroline Wozniacki - Ekaterina Alexandrova 6-3 6-0Barbora Strycova - Daria Gavrilova 4-6 7-6(5) 6-35-Elina Svitolina - Daria Kasatkina 7-6(4) 6-4Timea Babos - Bianca Andreescu 6-4 6-110-Agnieszka Radwanska - CoCo Vandeweghe 6-3 6-2Anastasia Pavlyuchenkova - Alize Cornet 6-0 6-1Ekaterina Makarova - Peng Shuai 6-1 6-3Donna Vekic - Eugenie Bouchard 6-3 6-4Caroline Garcia - Sorana Cirstea 6-2 6-7(4) 6-416-Elena Vesnina - Alison Riske 6-3 6-3Catherine Bellis - Julia Goerges 4-6 6-3 6-2Magdalena Rybarikova - Mirjana Lucic-Baroni 7-5 6-0Ashleigh Barty - Oceane Dodin 5-0 (abandon Dodin).