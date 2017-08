Simona Halep despre Rogers Cup: "Sunt unele turnee la care ma simt ca acasa. Acesta este unul dintre ele"

"Ma gandeam ieri, in drum spre hotel, de ce nu se face turneul in fiecare an si la Montreal si la Toronto. Mi-e dor de Montreal. Este greu, dar este bine ca se schimba si nu ne plictisim. Este un lucru bun si interesant. Peste tot este ciocolata, deci sunt intr-un loc sigur. Nu ma simt obosita. Mi-am luat cateva zile libere dupa French Open. Totul este ok. Sunt dezamagita de acele meciuri dar sunt pregatita sa o iau de la capat. Simt ca ma aflu in fata unui nou inceput si astept cu nerabdare sa-mi indeplinesc telurile. Simt jocul foarte bine aici. Suprafata mi se potriveste, atmosfera este buna, iar publicul este mereu alaturi de mine. Totul devine mai usor pentru mine. Sunt unele turnee la care ma simt ca acasa. Acesta este unul dintre ele", a declarat Halep.Numarul 2 mondial considera ca trebuie sa munceasca mult pentru a deveni lider mondial: "Sa fii numarul 1 mondial inseamna mult; nu am cum sa stiu, nu am ajuns acolo. Vreau sa o felicit pe Karolina Pliskova, este minunat. Merita. Sper sa ajung si eu candva acolo, dar nu ma gandesc prea mult la asta. Cand se va intampla, voi fi cea mai fericita, dar trebuie sa muncesc mult".Halep spune ca gaseste diverse citate motivationale pe care le posteaza si pe Instagram: "Imi place sa postez astfel de lucruri. Cred ca imi dau un impuls bun sa merg mai departe".Simona Halep a vorbit si despre jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu. "Este o fata tare draguta. Ii doresc noroc si sper sa ajunga cat mai sus. Merita, pentru ca munceste mult. Este frumos sa te afli in pozitia de a da sfaturi, eu, cand eram mica, aveam idoli si mereu am incercat sa invat ceva de la marii jucatori. Este un sentiment placut cand unii te vad ca model. Am vorbit cu ea anul trecut la Montreal. Stiu ca i-am spus sa nu mai joace la juniori. Daca a fost un sfat gresit, imi pare rau. Cred ca este bine pentru ea, pentru ca are nevoie sa intalneasca jucatoare puternice si sa fie cat mai buna. Eu am stat prea mult la junioare, pana la 18 ani, dar sunt fericita ca am castigat un Grand Slam la juniori. Poate nu este atat de important, dar pentru mine a fost in acel moment si inca mai este. Pentru a ajunge la un nivel ridicat rapid, o tanara jucatoare trebuie sa evolueze in meciuri WTA".Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, va evolua cu invingatoarea din meciul dintre Mirjana Lucici-Baroni, locul 31 WTA, si Magdalena Rybarikova din Slovacia, locul 33 WTA, in turul doi la Toronto.Halep este detinatoarea trofeului la Rogers Cup, competitie de categorie Premier 5, dupa ce a castigat anul trecut finala de la Montreal, cu Madison Keys, scor 7-6 (2), 6-3,. In 2015, la Toronto (cele doua orase alterneaza la organizarea Rogers Cup), romanca a fost finalista.