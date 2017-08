​Rogers Cup: Irina Camelia Begu, invinsa de Venus Williams in primul tur - Jelena Ostapenko si Kristina Mladenovic, eliminate

Williams (37 ani) a avut nevoie de o ora si 57 de minute pentru a se impune in prima confruntarea cu Irina Begu.Americanca a comis nu mai putin de 10 duble greseli, in timp ce Begu a reusit 4 asi, dar a avut si 6 duble greseli.Pentru prezenta in primul tur la Toronto, Begu va primi un cec de 7.745 dolari si 31 de puncte WTA.Simona Halep este detinatoarea trofeului la Rogers Cup, competitie de categorie Premier 5, dupa ce a castigat anul trecut finala de la Montreal,in fata lui Madison Keys, scor 7-6 (2), 6-3. In 2015, la Toronto (cele doua orase alterneaza la organizarea Rogers Cup), romanca a fost finalista.Lucie Safarova (Cehia) - Francoise Abanda (Canada) 6-4 6-49-Venus Williams (SUA) - Irina Begu (Romania) 6-1 3-6 6-314-Petra Kvitova (Cehia) - Carla Suarez Navarro (Spania) 6-1 7-6(5)15-Anastasija Sevastova (Letonia) - Lauren Davis (SUA) 6-1 4-6 6-3Varvara Lepchenko (SUA) - 12-Jelena Ostapenko (Letonia) 1-6 7-6(2) 7-6(5)11-Dominika Cibulkova (Slovacia) - Lesia Tsurenko (Ucraina) 7-6(3) 6-4Ekaterina Alexandrova (Rusia) - Sachia Vickery (SUA) 6-1 7-6(3)Daria Kasatkina (Rusia) - Roberta Vinci (Italia) 7-6(3) 7-6(1)Barbora Strycova (Cehia) - 13-Kristina Mladenovic (Franta) 6-2 6-3Daria Gavrilova (Australia) - Lara Arruabarrena Vecino (Spania) 6-3 6-3Naomi Osaka (Japonia) - Heather Watson (Marea Britanie) 6-1 4-1 (abandon Watson)Kirsten Flipkens (Belgia) - Ana Konjuh (Croatia) 6-2 0-0 (abandon Konjuh)Katerina Siniakova (Cehia) - Mariana Duque (Columbia) 4-6 6-0 6-4Sloane Stephens (SUA) - Yulia Putintseva (Kazahstan) 6-7(4) 6-0 6-4.