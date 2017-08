Sara Errani, suspendata doua luni pentru dopaj

Ca urmare a dezvaluirilor facute de Corriere Della Sera , WTA a confirmat ca Errani a fost controlata pozitiv la un test antidoping in afara competitiei efectuat pe 16 februarie.La acest control, s-a depistat in esantioanele sale letrozol (inhibator de aromataza nesteroid), precizeaza L'Equipe, potrivit Agerpes. Prevenita pe 18 aprilie, Errani a cerut sa poata da explicatii in fata unei comisii indepedente, asa cum avea dreptul. Audierea a avut loc pe 19 iunie, insa decizia oficiala a fost data abia pe 3 august. Nefiind suspendata cu titlu provizoriu in aceasta perioada, Sara Errani a putut juca pana la inceputul lunii august.In acelasi timp, toate rezultatele obtinute intre 16 februarie si 7 iunie (data unui al doilea test care s-a dovedit negativ) sunt sterse din palmaresul sau. Ea va putea din nou sa se angajeze intr-un turneu incepand din 2 octombrie.Sara Errani, care in 2013 a fost numarul cinci mondial, era inscrisa in calificari la Toronto, dar s-a retras din competitie.