Maria Sharapova a primit un wild-card pentru turneul de la Beijing

Sharapova, care are cinci titluri de Grand Slam in palmares, a castigat competitia in 2014 si a mai jucat o finala in 2012, aceasta urmand sa fie a saptea sa participare la turneu.La editia din acest an si-au mai anuntat participarea campioana de la Wimbledon, spaniola Garbine Muguruza, daneza Caroline Wozniacki, americanca Venus Williams, chinezoaicele Shuai Zhang si Shuai Peng, turneul fiind programat in perioada 24 septembrie - 8 octombrie.Sharapova a jucat recent la turneul de la Stanford, dupa o pauza de opt saptamani, insa a fost nevoita sa se retraga de la turneul californian chiar inaintea meciului din optimi, din cauza unei accidentari la brat.Maria Sharapova figura si pe tabloul de la Toronto, dar a renuntat la turneu.