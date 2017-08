VIDEO Irina Camelia Begu, nominalizata de WTA la lovitura lunii iulie

Punctul a fost jucat in primul set, la scorul de 6-5 pentru Irina. Romanca s-a impus in acel meci cu scorul de 7-5, 6-0. In ultimul act al turneului, Begu a invins-o pe Julia Goerges (Germania), scor 6-3, 7-5, devenind a doua sportiva din Romania care s-a impus in competitia bucuresteana, dupa Simona Halep (2014 si 2016).Pentru lovitura lunii iulie mai sunt nominalizate Mariana Duque-Marino (cu un punct castigat in fata Simonei Halep, in optimile turneului de la Washington), Kristyna Pliskova (cu un punct castigat in fata lui Jang Su-Jeong, in primul tur de la Nanchang), CiCi Bellis (cu un punct castigat in fata frantuzoaicei Alize Cornet, in primul tur de la Stanford) si Petra Kvitova (cu un punct castigat in fata Katerynei Bondarenko, in turul al doilea de la Stanford).Castigatoarea va fi desemnata pe baza voturilor acordate de fani pe site-ul wtatennis.com.