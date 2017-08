Jucatoarea de tenis Sara Errani a fost depistata pozitiv

Controlul a fost efectuat in februarie, la casa sportivei, iar substanta ar fi fost ingerata involuntar, scrie sursa citata.Potrivit Corriere.it, staff-ul lui Errani ar putea pleda pentru contaminarea esantioanelor sau pentru un dezechilibru metabolic.Acesta este cel mai important caz de dopaj din tenis, dupa cel al rusoaicei Maria Sharapova, depistata pozitiv la meldonium la inceputul anului 2016.Cele doua jucatoare au fost adversare in singura finala de Grand Slam disputata de Errani, cea de la Roland Garros, din 2012. Sharapova s-a impus atunci cu 6-3, 6-2, obtinand primul ei titlu pe zgura pariziana.Errani, in varsta de 30 de ani, a jucat in acest an la Brisbane, Australian Open, Indian Wells, Miami, Charleston, Bogota, Istanbul, Rabat, Madrid, Roma, Roland Garros, Bol, Mallorca, Eastbourne, Wimbledon, Bastad si Washington.Cea mai buna performanta pentru Errani in acest an a fost la turneul de la Rabat, unde a ajuns pana in semifinale. Jucatoarea din Italia a fot invinsa de rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova, scor 6-4, 6-0.La Australian Open si Roland Garros a fost eliminata in turul doi, in timp ce la Wimbledon a fost invinsa in primul tur.De-a lungul timpului, Errani a castigat noua trofee: 2016 - Dubai; 2015 - Rio de Janeiro; 2013 - Acapulco; 2012 - Acapulco, Barcelona, Budapesta, Palermo; 2008 - Palermo, Portoroz. Italianca a mai disputat alte 10 finale: 2015 - Bucharest; 2014 - Paris, Rome; 2013 - Paris, Dubai, Palermo; 2012 - Roland Garros; 2011 - Pattaya City; 2009 - Palermo, Portoroz.