Madison Keys a castigat turneul WTA de la Stanford

Pentru Keys (22 ani) este al treilea titlu in circuitul WTA, americanca venind dupa un debut dificil de sezon, absentand in primele doua luni din cauza unei accidentari la incheietura mainii. De-a lungul timpului, Keys s-a mai impus la Birmingham (2016) si Eastbourne (2014).Numarul 21 mondial a demonstrat la Stanford ca este in forma, invingand-o in semifinale pe spaniola Garbine Muguruza (numarul 4 WTA), laureata la Wimbledon, cu 6-3, 6-2.A fost prima confruntare dintre Keys si Vandeweghe, colege in echipa de Fed Cup a Statelor Unite.Coco Vandeweghe (24 WTA), sfertfinalista la Wimbledon, a mai pierdut o finala la Stanford, in 2012, in fata Serenei Williams, iar in acest sezon este inca in cautarea primului sau titlu.Madison Keys va juca in primul tur la Toronto cu croata Mirjana Lucic-Baroni (35 ani, 30 WTA), iar invingatoarea va fi adversara Simonei Halep (2 WTA), in turul secund.