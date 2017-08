Ekaterina Makarova, victorioasa in finala turneului de la Washington

Partida a durat doua ore si 13 minute.A fost a doua victorie pentru Makarova in tot atatea meciuri directe cu Goerges, dupa cea inregistrata in 2015, in optimile de finala la Australian Open.In sferturile competitiei de la Washington, Makarova a profitat de abandonul Simonei Halep , principala favorita, la scorul de 2-6, 6-3, 1-0 in favoarea sa.Makarova si-a trecut in palmares al treilea sau titlu din cariera si primul din 2014. Rusoaica s-a mai impus la Eastbourne (2010) si Pattaya City (2014).Goerges ramane cu doua titluri WTA, la Bad Gastein (2010) si Stuttgart (2011. De-a lungul timpului, jucatoarea din Germania a mai disputat alte sase finale. In urma cu doua saptamani, Goerges a fost invinsa de Irina Camelia Begu , scor 6-3, 7-5, in finala turneului BRD Bucharest Open.