Rogers Cup: Irina Begu se va duela cu Venus Williams, Sorana Cirstea o va intalni pe Caroline Garcia, in primul tur al competitiei de la Toronto

Begu si Cirstea, venite din calificari, nu s-au mai intalnit pana acum cu adversale lor din primul tur.Favorita 2 la Toronto este Simona Halep, detinatoarea trofeului, care are bye in primul tur, iar apoi va evolua cu invingatoarea dintre croata Mirjana Lucic-Baroni, locul 30 WTA, si americanca Madison Keys, locul 17 WTA.Patricia Maria Tig, locul 134 WTA, a fost eliminata, duminica, in turul doi al calificarilor de la Toronto. Tig a fost invinsa de sportiva croata Donna Vekici, locul 51 WTA si favorita 5, scor 6-4, 6-2.