ATP Washington: Alexander Zverev a cucerit al patrulea sau titlu din acest an

Partida a durat o ora si 10 minute.In urma acestui rezultat, Zverev conduce cu 3-0 in meciurile directe cu Anderson.Jucatorul german si-a trecut in palmares al cincilea trofeu din cariera si al patrulea din acest an, dupa cele de la Munchen, Montpellier si Roma. In 2016, Zverev a castigat turneul de la Sankt Petersburg.In varsta de 31 de ani, Anderson a disputat a 12-a sa finala, insa ramane doar cu trei titluri in palmares, la Johannesburg (2011), Delray Beach (2012) si Winston-Salem (2015).