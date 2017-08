Rogers Cup: Irina Begu si Sorana Cirstea s-au calificat pe tabloul principal

Begu s-a impus in ultimul tur al calificarilor in fata jucatoarei australiene Lizette Cabrera, numarul 160 mondial, scor 6-4, 6-2, intr-o ora si 21 de minute.Sorana Cirstea a invins-o pe sportiva italiana Camila Giorgi, numarul 83 mondial, scor 6-4, 6-4, intr-o ora si 17 minute.Cele doua romance au obtinut 30 de puncte WTA prin accederea pe tabloul principal.Premiul pentru participarea in primul tur la Rogers Cup este de 7.745 de dolari si un punct.Favorita 2 la Toronto este Simona Halep, detinatoarea trofeului.