Copil a fost invins, in runda inaugurala, cu scorul de 7-6 (3), 6-3, dupa o ora si 17 minute, de canadianul Frank Dancevic, beneficiar al unui wild card in calificari si pozitia 357 in ierarhia mondiala, informeaza News.ro.Pentru participarea in calificari la Montreal, Marius Copil nu va primi niciun punct ATP, dar va primi un cec in valoare de 1.950 de dolari.