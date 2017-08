​Rogers Cup: Irina-Camelia Begu a acces in ultimul tur al calificarilor

Begu, cap de serie numarul 2 in calificari, a invins-o, in runda inaugurala, cu scorul de 6-3, 6-4, dupa o ora si 35 de minute, pe Miyu Kato (Japonia), pozitia 165 in ierarhia mondiala.Pentru un loc pe tabloul principal la Rogers Cup, Irina-Camelia Begu o va intalni pe invingatoarea partidei dintre Lizette Cabrera (Australia), locul 160 WTA, si Jennifer Brady (SUA), favorita 19 in calificari si pozitia 80 in clasamentul mondial.Pentru accederea in ultimul tur al calificarilor, Begu va primi 20 de puncte WTA si un cec in valoare de 3.150 de dolari.