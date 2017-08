​Rogers Cup: Monica Niculescu s-a retras din calificari, Ana Bogdan o va intalni pe rusoaica Ekaterina Alexandrova

Niculescu a jucat in aceasta saptamana la turneul de la Washington, fiind invinsa in sferturi de finala la simplu si in semifinale la dublu.In calificarile de la Toronto vor mai juca Irina-Camelia Begu, locul 38 WTA, Sorana Cirstea, locul 54 WTA, si Patricia Maria Tig, locul 134 WTA.Jucatoare Simona Halep este cap de serie numarul 2 la Rogers Cup si va evolua direct in turul doi al tabloului principal.