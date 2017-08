Simona Halep, dupa ce a abandonat la Citi Open: Ma durea capul si imi era putin rau, astfel ca era mai bine sa ma opresc

"Ma durea capul si imi era putin rau, astfel ca era mai bine sa ma opresc", a spus Halep, potrivit The Washington Post.Makarova s-a declarat si ea afectata de caldura excesiva de la ora meciului cu Simona Halep. "A fost foarte cald si am inceput foarte greu. Cand am intrat pe teren am simtit ca soarele mi-a luat toata energia. Simona este o jucatoare mare si numarul doi in lume, astfel ca este intotdeauna greu sa joci impotriva ei. Am incercat sa ma misc cat mai rapid posibil. Am trecut in faza urmatoare, dar imi pare rau ca nu am jucat pana la capat", a afirmat sportiva.Simona Halep locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a abandonat, vineri, la scorul de 6-2, 3-6, 0-1 , dupa 68 de minute, meciul cu rusoaica Ekaterina Makarova, locul 58 WTA si cap de serie numarul 7, din sferturile de finala ale Citi Open, tuneu de categorie WTA International.Halep a acuzat la acest meci caldura excesiva (32 de grade Celsius) si, dupa ce a fost intrecuta cu 6-3 in setul secund, a abandonat partida la scorul de 0-1 in decisiv.Pentru Halep urmeaza Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5, care va avea loc la Toronto, saptamana viitoare. Romanca este detinatoarea trofeului la competitia canadiana.