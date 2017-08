​LIVESCORE Simona Halep vs Ekaterina Makarova 4-2

Makarova salveaza o minge de break si reuseste sa castige primul game din acest meci. Este 4-1 in favoarea Simonei HalepSimona Halep se distanteaza la 4-0 pe tabela, dupa un game solid pe propriul serviciuHalep confirma startul excelent de partida: inca un break pentru principala favorita a turneului de la Washington. Makarova comite multe greseli nefortate, iar Halep stie sa profiteSimona pare foarte determinata, isi face serviciul fara emotii si conduce cu 2-0Jucatoarea noastra incepe foarte bine meciul si fructifica prima minge de break, dupa ce rusoaica a condus cu 40-15.Partida a inceput cu Makarova la serviciu.Meciul se joaca pe o caldura sufocanta, sunt 32 de grade la Washington.Cele doua jucatoare se afla la incalzire.Halep si Makarova s-au mai intalnit de patru ori in circuitul WTA, scorul fiind 3-1 in favoarea jucatoarei noastre.2013, New Haven (sferturi): 6-1, 7-6(6) pentru Simona Halep2015, Australian Open (sferturi): 6-4, 6-0 pentru Ekaterina Makarova2015, Dubai (sferturi): 6-3, 1-6, 7-5 pentru Simona Halep2016 Indian Wells (Turul III): 6-2, 6-4 pentru Simona Halep.Locul in ierarhia WTA: 2-58Titluri WTA: 15-2Titluri WTA in 2017: 1-0Titluri WTA la dublu: 0-10Bani castigati din tenis: $18,742,090 vs $10,949,358Varsta: 25-29Locul nasterii: Constanta vs MoscovaInaltime: 1,68 metri - 1,80 metriJucatoare de mana dreapta - Jucatoare de mana stangaVictorii/ infrangeri in cariera: 389 / 178 vs 405 / 277Victorii/ infrangeri in 2017: 30/9 vs 14/15.Turul I: Simona Halep vs Sloane Stephens (SUA, 957 WTA), scor 7-6(3), 6-0, dupa o ora si 20 de minuteTurul II: Simona Halep vs Mariana Duque-Marino (Columbia, 115 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-2, dupa o ora si 41 de minute.Turu I: Ekaterina Makarova vs Jamie Loeb (SUA, 156 WTA), scor 7-6 (4), 6-3, dupa o ora si 35 de minuteTurul II: Ekaterina Makarova vs Monica Puig (Puerto Rico, 67 WTA), scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 18 minute.