Stan Wawrinka a anuntat ca nu va mai juca in acest an, din cauza problemelor pe care le are la genunchi

"Dupa ce am discutat cu echipa mea si am analizat toate optiunile, am luat dificila decizie de a pune capat sezonului 2017 si de a fi operat la genunchi. Evident ca este dezamagitor, dar privesc inainte si fac planuri pentru recuperare. Iubesc acest sport si voi munci mult ca sa revin la cel mai bun nivel al meu si sa joc multi ani de acum inainte. Le multumesc fanilor mei pentru mesajele de sustinere trimise in ultimele zile", a declarat Wawrinka, potrivit News.ro.Stan Wawrinka a inregistrat in acest an 26 de victorii si 11 infrangeri si a castigat un turneu, la Geneva.Anuntul lui Wawrinka vine la cateva zile dupa ce sarbul Noval Djokovic, numarul 5 mondial, a declarat ca nu va mai participa la niciun turneu in acest an, avand nevoie de o perioada de pauza pentru a se reface dupa problemele pe care le-a avut in ultimul an si jumatate la cotul drept.