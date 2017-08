Simona Halep: "Cred ca acesta este cel mai bun an al meu. Ma simt diferit, simt ca am imbunatatit multe"

"Am avut rezultate bune pe zgura si la Wimbledon. Este un restart pentru mine inceptutul acesta de sezon pe hard, ma simt proaspata din punct de vedere psihic, increzatoare si pregatita sa muncesc. Cred ca acesta este cel mai bun an al meu. Ma simt diferit, simt ca am imbunatatit multe, ma simt psihic si fizic mai puternica, muncesc mai mult decat in anii trecuti. Cred ca la unele meciuri a fost vorba doar de noroc. Chiar daca am avut o evolutie buna pana acum, in acest an, ma simt ok, nu ma simt obosita si sunt bucuroasa sa merg la urmatorul turneu", a declarat Simona Halep, la conferinta dupa meciul din turul al doilea al turneului de la Washingon, potrivit News.ro."Sunt mult mai bine acum, m-am recuperat. A fost foarte cald acolo, m-am simtit rau un pic, dupa al doilea set. Stiam ca e acelasi lucru pentru adversara, astfel ca am vrut sa stau acolo si sa lupt. Nu am avut concentrare la inceput, am ratat prea multe mingi usoare, nu am avut ritm, dar m-am calmat un pic dupa aceea si am incercat sa tin mingea in teren. Cred ca asta a fost cheia meciului, sa-mi gasesc ritmul si sa o imping pe ea inapoi. Duque-Marino a jucat destul de solid, are un puternic, ei e bun, Cand se misca pe teren foloseste , care e greu de returnat. A fost un meci greu, eu am fost putin nervoasa inainte, dar am tratat intalnirea ca una foarte importanta. Cu Makarova va fi greu de asemenea, pentru ca e stangace, mingea vine invers, dar am jucat de multe ori impotriva ei, stiu ce am de facut. Sper doar ca maine sa nu fie atat de cald. Am inteles ca astazi (n.r. - joi) s-a inregistrat cea mai mare temperatura, 47 de grade Celsius", a spus ea.Simona Halep poarta un echipament de culoare neagra la turneul de la Washington si a fost intrebata daca ea si l-a ales, tinand cont de caldura excesiva inregistrata zilele acestea in capitala SUA. "Nu am avut nicio influenta, doar am primit echipamentul si a trebuit sa-l port", a raspuns romanca, potrivit News.ro.Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a invins-o, joi, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe Mariana Duque-Marino din Columbia, locul 115 WTA, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului de la Washington. In faza urmatoare, Halep va evolua vineri, de la ora 21.00, cu rusoaica Ekaterina Makarova, locul 58 WTA si cap de serie numarul 7.Halep si Makarova s-au mai intalnit de patru ori in circuitul WTA, scorul fiind 3-1 in favoarea jucatoarei noastre:2013, New Haven (sferturi): 6-1, 7-6(6) pentru Simona Halep2015, Australian Open (sferturi): 6-4, 6-0 pentru Ekaterina Makarova2015, Dubai (sferturi): 6-3, 1-6, 7-5 pentru Simona Halep2016 Indian Wells (Turul III): 6-2, 6-4 pentru Simona Halep.