Andy Murray nu va participa la Mastersul de la Montreal; Nadal poate redeveni numarul 1 mondial daca ajunge in semifinale

"Sunt trist ca nu pot participa la Montreal, unde am atatea amintiri frumoase. Voi face totul pentru a reveni cat mai rapid", a declarat Murray.Andy Murray se afla pe primul loc in clasamentul ATP de 39 de saptamani. In noiembrie 2016, britanicul a devenit al 26-lea jucator al lumii care a urcat pe prima treapta a clasamentului mondial.In total, in Era Open au fost pana acum nu mai putin de 26 de jucatori care s-au aflat pe prima pozitie in lume (incepand din 1973). Lider se mentine Roger Federer, cu 302 saptamani pe primul loc in lume.Murray a castigat de trei ori Rogers Cup, in 2009, 2010 si 2015. Nadal s-a impus in 2005, 2008 si 2013.Daca va ajunge in semifinale la Montreal, Rafael Nadal (31 de ani) va redeveni numarul 1 mondial, loc pe care nu s-a mai aflat din iunie 2014. El a petrecut 141 de saptamani pe prima pozitie a ierarhiei mondiale.