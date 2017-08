​WTA Washington: Simona Halep si Monica Niculescu vor evolua vineri

Simona Halep (2 WTA), principala favorita, o va intalni pe Ekaterina Makarova (Rusia, locul 58 WTA), cap de serie numarul 7, in primul meci de pe arena Grandstand 1. Partida va incepe la ora 21.00 (ora Romaniei) si va fi in direct pe Digi Sport 2 si Livescore pe HotNews.ro.Halep si Makarova s-au mai intalnit de patru ori in circuitul WTA, scorul fiind 3-1 in favoarea jucatoarei noastre:2013, New Haven (sferturi): 6-1, 7-6(6) pentru Simona Halep2015, Australian Open (sferturi): 6-4, 6-0 pentru Ekaterina Makarova2015, Dubai (sferturi): 6-3, 1-6, 7-5 pentru Simona Halep2016 Indian Wells (Turul III): 6-2, 6-4 pentru Simona Halep.Partida dintre Halep si Makarova va fi urmata, nu mai devreme de ora 22.30, de meciul dintre Monica Niculescu, locul 59 WTA si cap de serie numarul 6, si germana Julia Goerges, locul 40 WTA si cap de serie numarul 4.Niculescu si Goerges s-au mai infruntat de patru ori pana acum, scorul fiind 2-2:2007, Varsovia: 6-2 3-6 7-5 pentru Monica Niculescu2008, Poitiers: 7-6(2), 7-6(6) pentru Julia Goerges2012, Tokyo: 6-3, 6-2 pentru Julia Goerges2012, Luxemburg: 6-4, 6-2 pentru Monica Niculescu.In primul meci de pe arena Grandstand 2, de la ora 21.00, perechea Nigina Abduramova/Patricia Tig (Uzbekistan/Romania) va intalni cuplul Bouchard/Sloane Stephens (Canada/SUA), in sferturile probei de dublu.La masculin, perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer va juca in al doilea meci de pe terenul 1 cu favoritii 2, Marcelo Melo/Lukasz Kubot (Brazilia/Polonia)m in sferturile probei de dublu.In Romania, turneul de la Washington poate fi urmarit in direct pe Digi Sport 2.