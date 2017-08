Monica Niculescu a castigat duelul cu Patricia Tig, din mansa a doua, la Washington

Monica Niculescu, locul 59 WTA si cap de serie numarul 6, a invins-o, joi, cu scorul de 6-4, 7-6 (2), pe Patricia Maria Tig, locul 134 WTA, in mansa a doua a turneului de la Washington., potrivit news.ro.Partida a durat doua ore. La 5-4 in setul al doilea, Tig a ratat o minge de 1-1 la seturi.In faza urmatoare, Niculescu va evolua cu germana Julia Goerges, locul 40 WTA si cap de serie numarul 4.Calificarea in sferturi este recompensata cu 6.200 de dolari si 60 de puncte WTA.In aceasta faza este prezenta si Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, care a invins-o, tot joi, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe Mariana Duque-Marino din Columbia, locul 115 WTA. In sferturi, Halep va evolua cu rusoaica Ekaterina Makarova, locul 58 WTA si cap de serie numarul 7.