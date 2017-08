Simona Halep s-a calificat in sferturi la Washington, dupa o victorie in trei seturi cu Duque-Marino

Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a invins-o, joi, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe columbianca Mariana Duque-Marino din Columbia, locul 115 WTA, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului de la Washington, potrivit news.ro.Primul set al intalnirii de joi a fost poate unul dintre cele mai slabe ale Simonei Halep in 2017. Fara precizie, fara incisivitate, Halep a fost coplesita de un joc corect, dar nu extraordinar al adversarei. Romanca nu a avut nicio minge de break in acest set. In spatele unui serviciu bun, al unor lovituri cu amplitudine si unghiuri potrivite, columbianca a dominat-o pe Halep.Favorita principala a castigat trei mingi in trei ghemuri, iar scorul de fost de 3-0 pentru Duque-Marino, in vreo sase minute de joc. Break-ul din al doilea ghem i-a fost suficient sportivei mai slab clasate sa castige setul cu 6-3, dupa 29 de minute.Setul al doilea a aratat o alta Simona Halep, mai agresiva, mai dispusa la efort, mai precisa, mai aproape de statutul pe care il are. Ea a castigat cinci din primele sase ghemuri si a condus cu 5-1, dupa ce si-a cedat serviciul la 2-0. Apoi, sportiva din Constanta a intrat din nou intr-un con de umbra in ceea ce priveste evolutia, permitandu-i sportivei din Columbia sa anuleze avantajul celor doua break-uri. La 5-4, Halep a reusit un nou break si a inchis setul cu 6-4, dupa o ora si 11 minute de la start.In decisiv, Simona a condus cu 2-0 , dupa un break in al doilea ghem. Duque-Marino nu a cedat si a egalat la 2, iar acestea au fost ultimele ei ghemuri. Halep nu a mai lasat nimic pana la final si s-a impus cu 6-2, dupa o ora si 40 de minute de la start.In faza urmatoare, Halep va evolua cu rusoaica Ekaterina Makarova, locul 58 WTA si cap de serie numarul 7.Halep conduce cu 3-1 in meciurile directe. Calificarea in sferturi este recompensata cu 6.200 de dolari si 60 de puncte WTA.