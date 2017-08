Nimeni nu vrea sa se antreneze cu Monica Niculescu: "Sunt preferate jucatoarele care lovesc plat si puternic", spune ea

Altii prefera sa aiba drept "sparring partner" un prieten. Jack Sock se antreneaza de obicei cu John Isner sau cu Nick Kyrgios.Simona Halep spune ca nu are preferinte speciale in acest sens, la Washington antrenandu-se cu Patricia Tig si chiar cu Marius Copil.Pentru Monica Niculescu situatia este mai dificila, din cauza stilului ei. Niculescu foloseste mult lovitura taiata si din acest motiv este evitata de alte jucatoare."Daca vrea cineva sa joace cu mine, o face. Eu joc diferit si poate fetele prefera alte fete care lovesc plat si puternic. Eu joc mixt. Daca vrea cineva sa joace cu mine, joaca, daca nu, de obicei joc cu antrenorul meu. Nu e usor, dar e distractiv", a declarat Niculescu.Alex Cordier, cel care se ocupa de 15 ani programarea antrenamentelor la turneul de la Washington, povesteste ca uneori este dificil de gasit un "sparring" pentru jucatori. Unii cer un dreptaci sau un stangaci, altii vor doar pe cineva care sa fie de partea cealalta a fileului si sa loveasca mingea. Dar uneori niciun jucator profesionist nu este disponibil."In anul in care a castigat Dolgopolov, exact asta s-a intamplat. Era primul antrenament si nu era niciun profesionist pe aici. Dolgopolov voia un jucator cu care sa schimbe mingi. , i-am spus. A fost un antrenament atat de bun, incat Dolgopolov l-a cerut toata saptamana si a castigat turneul. La fel s-a intamplat anul trecut, cu Monfils", a spus Cordier.La Citi Open, Simona Halep, Monica Niculescu si Patrica Tig s-au calificat in mansa a doua. Ultimele doua jucatoare vor juca una cu cealalta pentru un loc in sferturile competitiei.