WTA Washington: Monica Niculescu s-a calificat in turul doi - Duel cu Patricia Maria Tig

Romanca a condus cu 3-0 in decisiv, cu un break, apoi a fost condusa la randul ei cu 5-3 si tot cu 5-3 in tie-break. In cele din urma, Niculescu s-a impus dupa o partida care a durat doua ore si 25 minute.In faza urmatoare, Niculescu va evolua cu o alta romanca, Patricia Maria Tig, locul 134 WTA. Ele nu s-au mai intalnit pana acum.Calificarea in mansa a doua este recompensata cu un premiu de 3.420 de dolari si cu 30 de puncte WTA.In turul al doilea a acces si Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, care va evolua, joi, cu Mariana Duque-Marino din Columbia, locul 115 WTA.