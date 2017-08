ATP Washington: Tecau si Rojer s-au calificat in sferturile probei de dublu

Partida a durat o ora si 19 minute.Tecau si Rojer, campioni la Washington in 2014, si-au asigurat un cec de 13.490 dolari si 90 de puncte ATP.In sferturi, Tecau si Rojer vor intalni perechea Lukasz Kubot/Marcelo Melo, cap de serie numarul doi.Perechea polonezo-braziliana a castigat ambele dueluri de pana acum cu Tecau si Rojer, in 2015, in sferturi la Viena, cu 7-6 (4), 6-4, si anul acesta, in optimi la Miami, cu 6-4, 3-6, 11-9, potrivit Agerpres.