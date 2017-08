Simona Halep, despre partida cu Sloane Stephens: "Nu a fost rau pentru primul tur si primul meci pe hard"

"A fost un prim set foarte greu, eu am facut cateva greseli, iar ea a reusit niste puncte bune. Pentru primul tur si primul meci pe hard, nu a fost rau. In al doilea set am jucat mai bine si sunt mai bine acum. Mereu cand vine Darren Cahill pe teren joc bine. Mi-a spus ca nu servesc cel mai bine si mi-a spus ca pot castiga", a declarat Halep.Ea a multumit fanilor romani care au sustinut-o: "Am sprijinul lor pe oriunde ma duc. Le multumesc ca au venit, mai ales ca nu a fost usor pe caldura asta".Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (3), 6-0, pe americanca Sloane Stephens, locul 957 WTA, calificandu-se in turul al doilea al turneului de categorie WTA de la Washington.In faza urmatoare, Halep va evolua in premiera cu Mariana Duque Marino din Columbia, locul 115 WTA.Calificarea in mansa a doua este recompensata cu un premiu de 3.420 de dolari si cu 30 de puncte WTA.