Si Patricia Tig s-a calificat in mansa a doua, la Washington

Patricia Tig, locul 134 WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (4), 7-6 (3), pe britanica Heather Watson, locul 75 WTA, venita din calificari, in prima mansa a turneului de la Washington, potrivit news.ro.Tig si-a complicat meciul, ea conducand cu 5-2, in setul al doilea. La 5-4, pe propriul serviciu, romanca a ratat doua mingi de meci. Setul a ajuns din nou in tie-break, iar Tig s-a impus dupa doua ore si patru minute de la start.Calificarea in mansa a doua este recompensata cu un premiu de 3.420 de dolari si cu 30 de puncte WTA. Tot in turul I al turneului de la Washington, Monica Niculescu, locul 59 WTA si cap de serie numarul 6, va evolua, in noaptea de marti spre miercuri, cu japoneza Nao Hibino, locul 72 WTA. Partida este ultima de pe terenul 1, pe care meciurile au inceput la ora 21.00. Invingatoarea din aceasta partida va fi adversara Patriciei Tig.Simona Halpe a fost prima romanca in mansa a doua la Washington, dupa succesul, cu 7-6 (3), 6-0, in tata reprezentantei gazdelor, Sloane Stephens.