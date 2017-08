Simona Halep a invins-o pe Sloane Stephens, scor 7-6, 6-0, in primul tur la Washington

Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (3), 6-0, pe americanca Sloane Stephens, locul 957 WTA, calificandu-se in turul al doilea al turneului de categorie WTA de la Washington, potrivit news.ro.Cele doua jucatoare nu au oferit un meci stralucit la prima lor aparitie pe hardul american. Au comis multe greseli si au jucat fara sa impresioneze. Halep a avut avantajul cursivitatii din timpul acestui sezon, in timp ce Stephens incearca sa revina la forma care a avut-o cand a fost pe locul 11 WTA, in 2013.Insa lipsa meciurilor (a mai jucat doar unul in 2017) din cauza unei accidentari s-a vazut si, dupa un set in care a mentinut echilibrul pana in tie-break, a cedat clar partida. Halep nu gasit unghiurile care o caracterizeaza, nu a servit la un nivel ridicat, a jucat mai mult perpendicular, dar a reusit sa castige fara un mare efort, dupa un prim set mai dificil. Halep a facut primul break, la 2-1, dar americanca a revenit cu rebreak.Jucatorele si-au fructificat apoi serviciul pana in tie-break, unde Halep s-a impus la 3, punand capat setului, dupa 55 de minute de joc. Stephens a cedat definitiv lupta in setul al doilea, pe care l-a pierdut cu 0-6, intr-o o ora si 20 de minute de la start. In faza urmatoare, Halep va evolua in premiera cu Mariana Duque Marino din Columbia, locul 115 WTA.Calificarea in mansa a doua este recompensata cu un premiu de 3.420 de dolari si cu 30 de puncte WTA.