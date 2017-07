​ATP Atalanta: John Isner, invingator pentru a patra oara la turneul american

In ultimul act al competitiei, John Isner l-a invins pe americanul Ryan Harrison (42 ATP), cap de serie numarul patru, scor 7-6(6), 7-6(7), dupa o ora si 50 de minute de joc.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 6-2 in favoarea lui John Isner.Pentru succesul de la Atlanta, John Isner va primi 250 de puncte ATP si un cec in valoare de 114.595 de dolari, in timp ce Harrison va incasa 60.355 de dolari si 150 de puncte ATP.In varsta de 32 de ani, Isner a cucerit al 12-lea titlu din cariera si al doilea din acest an. Saptamana trecuta, Isner a castigat pentru a treia oara in cariera turneul de la Newport, dupa ce a trecut in finala de australianul Matthew Ebden, scor 6-3, 7-6 (4).John Isner s-a mai impus la Atalanta in 2013, 2014 si 2015.Ryan Harrison (25 de ani) a castigat in acest an turneul de la Memphis, fiind singurul sau titlu din palmares.