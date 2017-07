Katerina Siniakova, invingatoare la Bastad - Wozniacki, la a cincea finala pierduta in acest an

Partida a durat o ora si 50 de minute.Jucatoarea din Cehia si-a trecut in palmares al doilea titlu din acest an si al doilea din cariera.Katerina Siniakova (21 de ani) s-a mai impus in acest an la turneul de la Shenzhen. Cehoaica a mai jucat alte doua finale, ambele in 2016: la Bastad si Tokyo. In finala de anul trecut a turneului din Suedia, Siniakova a fost invinsa de germana Laura Siegemund, scor 7-5, 6-1.De-a lungul timpului, Wozniacki (27 de ani) a castigat 25 de trofee si a disputat alte 22 de finale. In acest an, daneza a mai ajuns in ultimul act al turneelor de la Doha, Dubai, Miami si Eastbourne, insa a pierdut de fiecare data.Doha: 3-6, 4-6 cu Karolina PliskovaDubai: 4-6, 2-6 cu Elina SvitolinaMiami: 4-6, 3-6 cu Johanna KontaEastbourne: 4-6, 4-6 cu Karolina PliskovaBastad: 3-6, 4-6 cu Katerina Siniakova.