ATP Hamburg: Leonard Mayer a castigat al doilea titlu din cariera

Second @Am_Rothenbaum title for @YacaMayer and back in the top 50!



It's been a good day... #GOTC17 pic.twitter.com/6CGuSSKuSq ￯ Tennis TV (@TennisTV) 30 iulie 2017

Partida a durat o ora si 58 de minute.Leonard Mayer a fost invins in ultimul tur al calificarilor de germanul Rudolf Molleker (locul 923 ATP), scor 7-6(3), 3-6, 6-3, dar a beneficiat apoi de retragerea slovacului Martin Klizan.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 2-1 in favoarea jucatorului din Argentina.Pentru victoria de a Hamburg, Leonardo Mayer va primi 500 de puncte ATP si un cec in valoare de 323.145 de euro, in timp ce Florian Mayer va incasa 158.420 de euro si 300 de puncte ATP.Gratie succesului de la Hamburg, Leonard Mayer va ocupa, incepand de luni, locul 49 in clasamentul ATP. De partea cealalta, Florian Mayer va urca pana pe pozitia 59 in ierarhia mondiala.Leonard Mayer (30 de ani) s-a mai impus la turneul de la Hamburg in anul 2014. Agentinianul a mai disputat de-a lungul timpului alte doua finale: la Vina del Mar (2014) si la Nice (2015).Florian Mayer (33 de ani) are in palmares doua titluri: la Bucuresti (2011) si la Halle (2016).Turneul de la Hamburg a fost dotat cu premii in valoare totala de 1,499,940 de dolari.2017 Leonard Mayer2016 Martin Klizan2015 Rafael Nadal2014 Leonard Mayer2013 Fabio Fognini2012 Juan Monaco2011 Gille Simone2010 Andrey Golubev