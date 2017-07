Florin Mergea a anuntat ca va face pereche cu Adrian Barbu, locul 824 mondial

"Anul trecut și anul acesta am trecut prin mai multe accidentări, unele m-au obligat să pun racheta deoparte, altele m-au împiedicat să joc tenisul pe care îl doream. După Jocurile Olimpice nimic n-a mai funcționat decât in limite cât de cât acceptabile, iar pregătirea din iarnă a fost afectată mult și ea. Când corpul îți transmite semnale, e timpul să stai și să le asculți. Ultimul a venit în timpul turneului de la Wimbledon. Aveam nevoie de o pauză, să-mi pun lucrurile în ordine și să mă odihnesc mental. Mă uit ce am făcut în ultimii 5 ani, unde am ajuns și unde pot ajunge dacă voi fi sănătos. Într-o mare măsură sunt mulțumit de rezultate, și e un moment bun să-i mulțumesc Daianei pentru sprijinul ei, partenerilor mei de până acum, preparatorilor si fizioterapeutilor și nu în ultimul rând vouă, susținătorilor mei din tribune sau de la distanță","În ultimele 3 luni m-am antrenat alături Adrian Barbu pe care îl cunosc de mulți ani și de fiecare dată când am ieșit de pe teren am avut satisfacția lucrului bine făcut, sau mă rog, în cazul nostru, a mingii bine și de foarte multe ori lovite! Nu pot spune asta despre toate antrenamentele pe care le-am avut de-a lungul anilor cu diverșii mei parteneri. Adi, un jucător cu perspective bune acum 11 ani când a fost nevoit să renunțe la tenis din diverse motive, a decis să revină în circuitul profesionist la dublu. Întotdeauna mi-am dorit ca pe circuitul ATP să joc alături de un român, anul trecut după Rio credeam că se va întâmpla, dar nu a fost să fie"."Antrenamente excelente, motivație la cote înalte, ambiție egală cu a mea, valori comune, un român şi mai presus de toate un foarte bun prieten. Ce ne-ar împiedica să jucăm împreună, chiar de mâine? Clasamentul lui Adi, lipsa lui de experiență la nivel de turnee ATP? Ce mă împiedică pe mine să joc din nou turnee futures sau challangeruri și să-i spun ce am văzut și învățat în ultimii 5 ani? Clasamentul meu nu e o problemă, cu siguranță, iar limba română nu e un obstacol pentru niciunul din noi. Ce ar ieși de aici? O perioadă foarte bună de antrenamente chiar în competiții și un clasament în creștere pentru Adrian Barbu, care ne va da șanse de participa la turneele mari de anul viitor",În vârstă de 32 de ani, Florin Mergea are şapte titluri ATP la dublu în palmares. El este vicecampion olimpic la Rio, alături de Horia Tecău.2017 Barcelona (alaturi de Aisam-Ul-Haq Qureshi)2016 Bucharest (/ Horia Tecau)2015 Stuttgart (/ Rohan Bopanna)2015 Madrid (/ Rohan Bopanna)2014 Hamburg (/ Marin Draganja)2014 Vina del Mar (/ Oliver Marach)2013 Vienna (/ Lukas Rosol)