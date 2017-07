Shuai Peng a castigat turneul de la Nanchang

She's done it!



Home favorite Peng Shuai wins @JiangxiOpen title! pic.twitter.com/vTgIH4qAZj ¬ WTA (@WTA) 30 iulie 2017

Partida a durat o ora si 27 de minute.Peng (31 de ani) s-a mai impus la turneul de la Tianjin, in 2016. De-a lungul timpului, jucatoarea din China a mai jucat alte 7 finale: 2017 - Taipei City; 2014 - Shenzhen; 2013 - Brussels; 2011 - Brussels; 2008 - Forest Hills, Guangzhou; 2006 - Strasbourg.Nao Hibino (22 de ani) ramane cu un singur titlu castigat: la Tashkent, in 2015. In acest an, japoneza a mai ajuns in ultimul act al turneului de la Kuala Lumpur, insa a fost invinsa de australianca Ashleigh Barty, scor 6-3, 6-2.Incepand de luni, Shuai Peng va ocupa locul 23 in clasamentul WTA.Turneul de la Nanchang a fost dotat cu premii in valoare totala de 226.750 de dolari.