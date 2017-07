WTA Washington: Sloane Stephens, adversara Simonei Halep in primul tur

Beneficiara unui wild-card, Sloane Stephens se afla la al doilea turneu din acest an, dupa o accidentare care a tinut-o departe de teren aproape un an de zile si a dus-o pana pe locul 926 WTA. Americanca a fost invinsa de Alison Riske (SUA), scor 6-2, 7-5, in prima runda a turneului de la Wimbledon."Merg acolo sa vad cum joc pe hard si apoi sa joc la turneele mai mari", a declarat Halep, la plecarea spre capitala Statelor Unite, potrivit Digi Sport.Cele doua jucatoare s-au intalnit de cinci ori pana acum, scorul fiind 3-2 in favoarea Simonei Halep:2012, Barcelona (zgura): 6-4, 6-4 pentru Simona Halep2013, Hobart (hard): 6-4, 6-0 pentru Sloane Stephens2013, Australian Open (hard): 6-1, 6-1 pentru Sloane Stephens2014, Roland Garros (zgura): 6-4, 6-3 pentru Simona Halep.2015, Miami (hard): 6-1, 7-5 pentru Simona Halep.Ani: 25-24Locul nasterii: Constanta - Plantation (SUA)Inaltime: 1,68 metri - 1,70 metriAmbele sunt jucatoare de mana dreaptaTitluri in 2017: 1-0Titluri in cariera: 15-4Bani castigati in 2017: $3,281,302 - $54,606Bani castigati in cariera: $18,742,090 - $4,263,769Locul in ierarhia WTA: 2 - 926Cea mai buna clasare: 2 - 11 (2013).Turul II: Shelby Rogers sau Mariana Duque-MarinoSferturi: Ekaterina Makarova, Monica PuigSemifinale: Jelena Jankovic, Lauren DavisFinala: Eugenie Bouchard, Kristina Mladenovic.La turneul de la de la Washington vor participa alte doua jucatoare din Romania: Monica Niculescu si Patricia Maria Tig.In primul tur, Monica Niculescu (57 WTA), cap de serie numarul 6, o va intalni pe japoneza Nao Hibino (locul 92 WTA), in timp ce Patricia Tig (136 WTA) va evolua impotriva unei jucatoare venite din calificari.Turneul Citi Open de la Washington se desfasoara in perioada 31 iulie - 6 august.