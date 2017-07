Andreea Mitu anunta ca este insarcinata

Aceasta a adaugat ca isi doreste sa revina "cat mai repede" in competitii.Iata mai jos mesajul postat de Andreea Mitu (25 de ani):"Dragi sustinatori,Ma bucur sa pot impartasi cu voi vestile bune din viata mea: eu si iubitul meu, Laurent, vom deveni parinti. Acest lucru se va intampla, probabil, la inceputul anului 2018.Suntem fericiti sa luam parte la aceasta poveste si ne dorim sa ne bucuram de fiecare etapa.Conform planurilor mele, ma voi intoarce la antrenamente in primavara anului urmator.Am toata sustinerea familiei, apropiatilor, echipei si sponsorilor pentru a reveni cat mai repede in competitie.De asemenea, as vrea sa le transmit fanilor ca voi impartasi cu ei multe dintre momentele frumoase din lunile care urmeaza si ca abia astept sa revin pe teren.Multumesc,Andreea"