Maria Sharapova a primit un wild-card pentru turneul de la Cincinnati

Sharapova este una din cele patru beneficiare ale unui wild-card, intre care si belarusa Victoria Azarenka, revenita in circuit dupa un concediu de maternitate."Aceste jucatoare se alatura unei liste de participante de un nivel deja foarte ridicat", a explicat directorul turneului, Andre Silva.Sharapova si Azarenka, ambele foste nr. 1 mondial, au castigat fiecare titlul la Cincinnati, in 2011 rusoaica si in 2013 belarusa.Dupa ce si-a ispasit suspendarea pentru dopaj cu meldonium la sfarsitul lunii aprilie, Sharapova a reluat competitia la Stuttgart (Germania), beneficiind de un wild-card, deoarece nu mai avea clasament mondial si nu putea accede pe tabloul principal.Apoi ea a participat la turneele de la Madrid si de la Roma, tot gratie unor invitatii, ceea ce anumite jucatoare au acceptat cu greu, regretand tratamentul preferential pentru una dintre cele mai populare jucatoare din circuitul WTA.Organizatorii de la Roland Garros i-au refuzat in schimb un wild-card, iar rusoaica nu a putut participa la turneul parizian nici in calificari pentru ca s-a accidentat la coapsa in timpul turneului de la Roma.Absenta de la mijlocul lunii mai, Sharapova, acum pe locul 173 mondial, incearca sa-si relanseze sezonul incepand de luni, la Stanford (California), turneu care i-a oferit o invitatie, la fel ca si cel de la Toronto, saptamana care urmeaza.Ea ar putea avea, in functie de rezultatele pe care le va obtine in aceste turnee, un clasament suficient pentru a intra direct pe tabloul principal la US Open (28 august-10 septembrie), ultimul turneu de Mare Slem al anului. Daca nu va reusi, Federatia americana de tenis (USTA) i-ar putea acorda si ea un wild-card.