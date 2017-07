OFICIAL: Novak Djokovic nu va mai juca in acest an

"Dupa un an si jumatate in care am incercat sa tratez problema la cot, ce s-a inrautatit in ultimele doua luni, am decis sa nu mai joc la niciun turneu restul sezonului 2017. Din pacate trebuia sa iau aceasta decizie. Wimbledon a fost cel mai dificil turneu pentru mine in ceea ce priveste durerile la cot. Am consultat multi medici si specialisti in ultimele 12-15 luni, mai aes in ultimele doua luni, in care am simtit ca situatia se inrautateste si cu totii au convenit ca am nevoie de odihna, de timp. Este o accidentare la care nu se poate face nimic imediat, este ceva ce necesita timp pentru a se reface natural" -"Nu este o decizie usoara, dar incerc sa privesc partea pozitiva, totul in viata se intampla cu un scop si voi incerca sa folosesc acest timp pentru a petrece timp de calitate cu familia mea. Intr-o luna si jumatate, eu si Jelena vom deveni din nou parinti",Imediat dupa ce s-a retras de la Wimbledon (n.r. in timpul meciului cu Tomas Berdych), Nole a anuntat ca durerile persista de mai mult timp, dar ca nu si-ar dori sa se opereze.In urma acestei decizii, Djokovic va rata US Open-ul, ultimul turneu de Grand Slam al sezonului. De asemenea, nu va fi prezent la Masters-urile de la Shanghai si Paris si nici la Turneul Campionilor (daca ar fi obtinut calificarea pentru competitia din "O2").Se actualizeaza.