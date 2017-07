Mervyn Rose, fost antrenor al jucatoarelor Margaret Court si Billie Jean King, a murit la 87 de ani

"Familia tenisului este in doliu dupa decesul lui Mervyn Rose, de sapte ori castigator de Grand Slam", a anuntat Federatia Australiana de Tenis.Rose a castigat primul sau titlu in 1954, la Melbourne, iar trei ani mai tarziu s-a impus la Roland Garros. La dublu, el si-a adjudecat US Open, Australian Open si Wimbledon.El a facut parte din echipa Australiei, care a castigat Cupa Davis in 1951 si 1957.Pe langa Court si King, el a fost si antrenorul spaniolei Arantxa Sanchez Vicario.