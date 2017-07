Sfatul lui Bernard Tomic pentru cei care vor sa intre in tenisul profesionist: Nu jucati tenis. E o corvoada, o viata vie dura

Tanarul de 24 de ani a primit la inceputul lui iulie o amenda de 13.000 de euro de la federatia internationala dupa ce a declarat ca se plictisise si a mimat o problema medicala la primul tur pierdut in trei seturi la Wimbledon in fata germanului Mischa Zverev.Intr-un interviu pentru o televiziune australiana, jucatorul de tenis i-a indemnat pe cei deranjati de comportamentul sau sa nu vina sa il vada jucand. "Nu veniti. Uitati-va al televizor. Nu trebuie sa platiti nimic!", a spus el."In cariera mea, am dat 100%. Am dat de asemenea si 30%. Daca faceti o medie in cariera mea, cred ca iese 50%", a spus tanarul jucator, in prezent numarul 73 mondial, dupa ce atinsese locul 17 in ianuarie 2016."Nu am incercat cu adevarat si (totusi) am reusit toate astea. Ceea ce am facut este extraordinar".Intrebat ce ii sfatuieste pe tinerii aspiranti, Tomic a raspuns: "Nu jucati tenis. Faceti ceva ce va place si admirati, pentru ca e o corvoada, o viata vie dura, dura, dura"."Eu sunt prizonier. Trebuie sa o fac", a adaugat el."Tenisul m-a ales. E ceva de care nu m-am indragostit niciodata", a precizat acesta.Australianul spune ca nu regreta declaratiile facute la Wimbledon, in urma carora a ramas fara sponsorul sau Head."Nu regret ce am spus. Am spus-o pentru a-i enerva pe unii", a incercat el sa explice."Nu provin dintr-o familie bogata. Nu aveam bani. Si acum traiesc in aceste case si proprietati somptuoase in lumea intreaga. E alegerea mea. Am muncit pentru asta", a mai spus Tomic.