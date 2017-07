John Isner, invingator pentru a treia oara la turneul de la Newport

Isner l-a invins, in finala, cu scorul de 6-3, 7-6 (4), dupa o ora si 14 minute, pe australianul Matthew Ebden, jucator venit din calificari si pozitia 249 in ierarhia mondiala.Pentru succesul de la Newport, John Isner va primi 250 de puncte ATP si un cec in valoare de 95.495 de dolari, in timp ce Ebden va incasa 50.295 de dolari si 150 de puncte ATP.Isner, in varsta de 32 de ani, a castigat al 11-lea titlu din cariera si primul din acest an. El s-a mai impus la Newport in 2011 si 2012.