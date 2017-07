Irina Camelia Begu a castigat BRD Bucharest Open

Pentru Irina, turneul bucurestean a fost unul al "regasirii", jucatoarea noastra aratand in aceasta saptamana tenis de calitate, cu multe lovituri castigatoare si cu agresivitate in joc.Dupa o ora si 37 de minute de "batalie" pe canicula, Begu a castigat in doua seturi, fiind jucatoarea mai buna. De mentionat: Irina nu a pierdut niciun set pana la cucerirea trofeului.Succesul de la Bucuresti ii va aduce Irinei un cec in valoare de 43.000 de dolari si 280 de puncte in ierarhia WTA, in timp ce Julia Goerges va primi 21.400 de dolari si 180 de puncte in clasamentul WTA.In plus, de luni, Irina Camelia Begu se va afla pe locul 44 in clasamentul WTA (salt de 14 locuri)."In urma cu o luna a venit Catalina Cristea (n.r. ¬ antrenor federal) sa ma intrebe ce parere am despre trofeul care urma sa fie oferit castigatorului la BRD Bucharest Open si nu ma gandeam atunci ca azi il voi tine in mana. Sunt foarte fericita, nu-mi vine sa cred ca acest trofeu este al meu. Multumesc organizatorilor, acest turneu este foarte important pentru noi (n.r. ¬ jucatoarele romane de tenis), sper sa-l mai avem aici multi ani de acum incolo" -De-a lungul carierei, Begu a castigat patru turnee in circuitul WTA: 2012 (Taskent), 2015 (Seoul), 2016 (Florianopolis) si 2017 (Bucuresti).La dublu, Begu a castigat patru trofee in circuitul WTA: 2014 - Rio de Janeiro (alaturi de Irigoyen), Seul (Arruabarrena); 2013 - 's-Hertogenbosch (Medina Garrigues); 2012 - Hobart (Niculescu).Trofeul ramane in tara, dupa ce in 2016 Simona Halep a fost cea care a castigat competitia bucuresteana.