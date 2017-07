BRD Bucharest Open: Finala Begu vs Goerges va incepe la ora 17:00

Finalistele din acest an au mai fost adversare de doua ori, fiecare impunandu-se o data: in 2013, la Seul, Irina Begu, scor 6-4, 6-0, si in 2014, la Sydney, Goerges, scor 6-1, 7-6 (2).Castigatoarea turneului va incasa 43.000 de dolari si 280 de puncte WTA, in timp ce invinsa va primi 21.400 de dolari si 180 de puncte.Begu a castigat de-a lungul carierei trei turnee in circuitul WTA: 2012 (Taskent), 2015 (Seoul) si 2016 (Florianopolis).Daca se va impune duminica, Irina va deveni a doua jucatoare din Romania care se impune la BRD Bucharest Open, dupa Simona Halep (in 2014 si 2016).Turneul poate fi urmarit in direct pe Digisport 2.[3] J. Goerges (GER) vs [7] I. Begu (ROU)[1] I. Begu (ROU) / R. Olaru (ROU) vs [2] E. Mertens (BEL) / D. Schuurs (NED).Competitia bucuresteana este dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari.